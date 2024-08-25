«Мое спасение»: Стас Михайлов объяснил, почему всегда носит большой нательный крест

Стас Михайлов заявил, что носит крест на шее не в качестве украшения

Фото, видео: © РИА Новости / Мурад Оруджев; 5-tv.ru

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Увидеть артистка без этого атрибута — практически невозможно.

Заслуженный артист России Стас Михайлов появился на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе в ярком образе, дополнив его большим нательным крестом. В беседе с 5-tv.ru он объяснил, что данный атрибут не является украшением.

«Это не украшение. Крест на шее — это мое спасение. Я православный человек, я этим горжусь. И этот крест всегда со мной, он всегда один», — сказал артист.

Певец также признался, что данный крест был изготовлен лично для него еще много лет назад. С тех пор он оберегает артиста.

Стас Михайлов неоднократно рассказывал о своей вере в интервью. Он даже отмечал, что засыпает и просыпается с крестом. Помимо этого артист регулярно посещает храмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга народного артиста РФ Стаса Михайлова — Инна — шокировала публику. Находясь на отдыхе, она показала фигуру в купальнике. Одним снимком она доказала, что на шестом десятке можно иметь стройное и подтянутое тело.