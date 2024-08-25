Нырял 650 раз: японец ищет останки жены, погибшей во время цунами 10 лет назад

Японец ищет останки жены, погибшей во время цунами 10 лет назад

Фото: ADAM VAUGHAN / ТАСС

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Мужчина полон решимости выполнить желание супруги, которая в последнем сообщении сказала, что хочет домой.

Житель Японии продолжает искать останки своей жены, которая пропала без вести и, предположительно, погибла во время цунами в 2011 году. Об этом пишет South China Morning Post.

Уточняется, что 67-летний Ясуо Такамацу более 650 раз нырял в океан в том месте, где пропала его жена Юко, отчаянно надеясь найти ее следы. Все ради того, чтобы исполнить желание любимой супруги, о котором она написала ему в своем последнем сообщении: «Я хочу вернуться домой».

Землетрясение магнитудой 9,0 и последовавшее за ним чудовищной силы цунами обрушились на северо-восток Японии 11 марта 2011 года. Семья Такамацу жила в поселке Онагава префектуры Мияги, которая больше всех пострадала от стихии.

Сам Ясуо в тот день поехал по делам в соседний город, который цунами обошло стороной. Тем временем его жена находилась в Онагаве, на своем рабочем месте в банке. Директора учреждения предупредили о возможном цунами высотой в шесть метров, поэтому все 13 сотрудников переместились на крышу здания, расположенную на высоте около десяти метров над землей.

К сожалению, прогноз оказался неточным, и волна высотой более 15 метров смыла с крыши 12 человек. Восемь из них, включая Юко, так и не были найдены.

В своем последнем сообщении супруга спрашивала Ясуо, где он находится, и говорила, что хочет домой. Когда два года спустя спасатели разобрали руины банка в Онагаве и передали Такамацу найденный телефон его жены, мужчина обнаружил в нем еще одно неотправленное сообщение для него.

«Цунами огромно», — в ужасе писала Юко супругу.

По словам Ясуо, он не может себе представить, как сильно была напугана его жена. Мужчина преисполнился решимости выполнить последнее желание Юко и вернуть ее домой. Такамацу начал брать уроки подводного плавания с аквалангом и, получив в 2014 году лицензию, занялся поисками жены.

По словам мужчины, он понимает, что не найдет Юко живой, его цель — вернуть домой хотя бы ее останки. Такамацу намерен продолжать поиски, пока у него хватит сил.

Цунами 2011 года унесло жизни 19 759 жителей Японии. Из них 2 553 до сих пор числятся пропавшими без вести.

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