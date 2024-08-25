У террористов в Ингушетии нашли используемый ВСУ гранатомет
Фото: РИА Новости
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Это оружие шведского производства.
Оружие иностранного производства обнаружено во время обысков у баталхаджинских* террористов в Ингушетии. Об этом сообщил 5-tv.ru источник в силовых структурах.
Баталхаджинские террористы — это боевое крыло последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева. У них нашли шведский гранатомет. Оружие применялось боевиками Вооруженных сил Украины в зоне проведения РФ спецоперации.
Отмечается, что этот гранатомет направил в Россию лидер баталхаджинской секты Ильяс Белхароев**.
Лидер секты Ильяс Белхароев; Шведский гранатомет.
Ранее 5-tv.ru писал, что силовики ФСБ РФ задержали троих украинских агентов в Крыму. Задержанным теперь грозят долгие сроки тюремного заключения, вплоть до пожизненного.
* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России
** — внесен в список террористов и экстремистов