Символ свободы: люди приносят бумажные самолетики к посольству Франции в поддержку Дурова

Акцию с самолетиками в поддержку Дурова проводят у посольства Франции в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Их набралось уже большое количество.

Люди организовали в Москве возле посольства Франции акцию поддержки основателя Telegram Павла Дурова, задержанного в Париже. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

Неравнодушные приносят бумажные самолетики — логотипы мессенджера — к диппредставительству. Их набралось уже большое количество. Таким образом люди поддерживают соотечественника.

Самолетики, сделанные из белой бумаги, являются символом свободы. Так их назвал ранее сам Дуров в своем Telegram-канале.

«Первоначальное значение бумажного самолетика на логотипе Telegram означает „свободу“. Для нас свобода выбора и переносимость данных имеют первостепенное значение», — писал он.

Кроме того, посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова и предоставить консульский доступ, сообщили в дипмиссии в беседе с «Известиям». Там также подчеркнули, что запрос разъяснения о причинах задержания основателя Telegram был сделан незамедлительно после появления новостей о случившемся.

Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета. По данным СМИ, на него во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет заключения. При этом бизнесмен является гражданином Франции, потому не подлежит обмену или экстрадиции. Дуров предстанет перед судом уже сегодня, 25 августа. Вероятно, это задержание говорит о том, что началась большая политическая игра.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Дурова прокомментировал задержание сына.