«Не угодно Западу»: названа истинная причина задержания Павла Дурова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Durov; 5-tv.ru

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Как арест основателя Telegram может негативно сказаться на России?

Запад намерен арестом заставить предпринимателя Павла Дурова изменить его политику в отношении Telegram. Об этом сообщил Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

По словам эксперта, задержание Дурова, по сути, является «поводом».

«Павел Дуров не устраивает, скорее всего, потому, что его продукты сохранили какую-то степень независимости. То есть это те платформы, на которых могут размещать свои материалы люди, силы государства, партии, движения, которые не угодны Западу», — сказал Безпалько.

Он уверен, что Запад будет добиваться, чтобы Дуров сделал для них эти платформы полностью прозрачными или же ввел цензуру, то есть полностью изменил свою политику.

Миллиардера задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета. По данным СМИ, на него во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже. Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом бизнесмен является гражданином Франции и потому не подлежит обмену или экстрадиции.

Ранее 5-tv.ru сообщил, за что Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.