Температура растет: какая погода будет в Москве в последнюю неделю лета

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Столицу накроет 30-градусная жара, которой нужно успеть насладиться перед грядущими заморозками.

В воскресенье, 25 августа, ожидается облачность и температура до 28 градусов тепла, причем она продолжит расти в последующие дни. Какая погода будет в последнюю неделю лета в Москве и нужно ли доставать куртки — в материале 5-tv.ru.

25 августа — воскресенье

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в Telegram-канале, что сегодня на погоду в Москве усилит воздействие барический максимум.

«Москва: август еще порадует теплом. <…> Погода сохранит антициклональный характер, останется солнечной и сухой. При этом начнется активный рост температуры», — написал он.

Так, температура воздуха в Москве 25 августа составит от плюс 26 до плюс 28 градусов, а в Подмосковье — от 24 до 29 градусов тепла. Ветер западный, его скорость до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба, а это выше нормы.

26 августа — понедельник

В этот день погода будет без осадков, температура воздуха составит от плюс 28 до плюс 30 градусов. В Гидрометцентре России отмечают, что будет также небольшая облачность. Ветер и давление прогнозируются почти такими же, как и в предыдущий день.

27 августа — вторник

Синоптики обещают небольшую область, без осадков. Температура будет от 27 до 29 градусов тепла. Ветер переменный, до семи метров в секунду. Давление составит 754 миллиметров ртутного столба.

28 августа — среда

Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха в этот день составит от плюс 25 до 30 градусов.

29 августа — четверг

Москвичам обещают переменную облачность и без осадков. Температура будет от 23 до 28 градусов тепла. Ветер восточный со скоростью от двух до семи метров в секунду.

30 августа — пятница

Небольшая облачность, без осадков. Слабый ветер, а давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Температура в этот день обещается такая: от плюс 22 до плюс 27 градусов.

31 августа — суббота

Солнечный выходной день! Синоптики обещают малооблачность, без осадков. Температура составит 23-28 градусов тепла. Ветер будет восточный, а его скорость — три метра в секунду. Давление немного понизится: 756 миллиметров ртутного столба.

Сентябрь

Первые два дня сентября ожидаются без осадков, рассказал в беседе с «Известиями» синоптик Александр Ильин. Температура 1 и 2 числа составит 20-25 градусов тепла. В последующие дни — с 3 по 7 сентября — ожидаются кратковременные дожди.

После этого средняя температура будет уже плюс 15 градусов. Еще холоднее станет под конец второй декады сентября. Тогда температура опустится до плюс восьми градусов, а ночи станут еще холоднее.

При этом Ильин обещает, что бабье лето будет теплым. В этот период ожидается температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Однако не исключаются заморозки с 24 по 26 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аномальную жару прогнозируют в ряде регионов России.