SHAMAN объяснил отсутствие обручального кольца на пальце

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Иванов; 5-tv.ru

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Неужели в браке артиста наступил переломный момент?

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, не носит обручальное кольцо, хоть и женат, поскольку боится потерять его во время выступлений. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

Единственное украшение, которое носит артист — это крест на груди.

«Во-первых, на сцене вы видели как я себя веду? Я ношусь как угорелый», — сказал исполнитель.

По его словам, давным-давно, когда он еще работал в кавер-группе в ресторане, и был женат на Марине Рощупкиной, то неоднократно терял кольцо. Причина — именно в его манере выступлений. На сцене он выкладывается на полную, поэтому украшения часто пропадали и их было трудно найти.

«Я просто перестал носить любые браслеты, любые украшения. Потому что цепляешься за стойку, махнешь там рукой — оно куда-то улетит», — ответил музыкант.

Уже во втором браке с Еленой Мартыновой артист стал проще относиться к этому атрибуту. Да и вообще — большее значение он придает взаимоотношениям между людьми, а не материальным вещам.

«А в этом ли вообще суть брака, чтобы носить кольцо?» — задал риторический вопрос исполнитель.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN установил рекорд, исполняя песню на своем концерте.