«Французы лишь дроп»: кто на самом деле стоит за задержанием Павла Дурова

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Глава Лиги безопасного интернета считает, что это попытка нанести удар по Toncoin.

Французская полиция задержала основателя мессенджера Telegram Павла Дурова по запросу Соединенных Штатов. Такое предположение высказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«За ситуацией стоят американцы, которых Telegram в последнее время сильно напрягает в плане распространения информации в разных странах (кроме ранее названных экономических мотивов). Французы, как всегда в последнее время, — лишь дроп США», — написала она Telegram-канале.

Вместе с тем Мизулина увидела в задержании Дурова попытку Вашингтона нанести удар по криптовалюте Toncoin, выплаты в которой проходят в мессенджере. В нее инвестировали представители крупного российского бизнеса.

«То есть отчасти продолжение санкционной политики США», — добавила Мизулина.

Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета. По данным СМИ, на него во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом бизнесмен является гражданином Франции и потому не подлежит обмену или экстрадиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дурову могут дать срок как исполнителю преступления. При этом французский адвокат Дюфло уверен: у основателя Telegram есть шансы избежать максимального срока наказания.