«Хезболла» нанесла ответный удар по Израилю за атаку на пригород Бейрута

Фото: www.globallookpress.com / Ayal Margolin

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Сотни снарядов были выпущены с территории Ливана в израильскую сторону.

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесла удары по Израилю в качестве ответных мер на атаку на южный пригород Бейрута, в результате которого погиб военный командир движения Фуад Шукр. Соответствующее заявление под названием «Мы отомстим преступникам» опубликовано в Telegram-канале группировки.

«Бойцы исламского сопротивления начали воздушную атаку с использованием большого количества беспилотников, направленных вглубь территории Израиля и одного израильского военного объекта, о котором будет объявлено позже», — говорится в сообщении.

В частности, движение заявило о нанесении удара по определенной «особой военной цели», а также по платформам «Железный купол» и другим объектом. Отмечается, что ответная реакция «Хезболлы» Израилю займет «некоторое время».

Также «Хезболла» пообещала подробности о ходе атак и целях сообщить позже, а сейчас исламское сопротивление в Ливане находится в состоянии наивысшей готовности.

«Оно будет твердо стоять на своем и следить за любым вторжением или сионистской агрессией, особенно если пострадают гражданские лица, наказание будет неотвратимым и очень суровым», — отмечается в посте.

Как передает телеканал Al Arabiya на странице в соцсети X, с территории Ливана выпущено более 100 ракет в направлении севера Израиля. При этом газета The Times of Israel пишет уже о 320 снарядах.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно. Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали десятки человек. Затем был ликвидирован Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, удастся ли добиться сделки между Израилем и ХАМАС. Эксперты уверены: чтобы перемирие состоялось, нужно учитывать позиции всех сторон конфликт.