Власти Израиля объявили режим «особой ситуации» на 48 часов

Фото: Reuters / Florion Goga

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В стране приостановлены вылеты из международного аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Власти Израиля объявили режим «особой ситуации» в стране на 48 часов. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на заявление министра обороны Йоава Галанта.

«Министр обороны Йоав Галант объявил „особую ситуацию“ в стране на следующие 48 часов», — говорится в сообщении.

Поводом стало нанесение израильскими военными превентивных ударов по целям шиитского движения «Хезболлах» на территории Ливана.

Кроме того, военно-политический кабинет министров Израиля намерен провести экстренное заседание в связи с ситуацией.

Сейчас в стране приостановлены вылеты из международного аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Прежде истребители Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана в связи с подготовкой с их стороны ракетного удара.\

Известно, что «Хезболла» уже нанесла ответный удар по Израилю за атаку на пригород Бейрута, выпустив свыше 300 снарядов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жители сектора Газа страдают от критической нехватки питьевой воды из-за ударов по инфраструктуре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).