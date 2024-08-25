Власти Израиля объявили режим «особой ситуации» на 48 часов
Фото: Reuters / Florion Goga
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В стране приостановлены вылеты из международного аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
Власти Израиля объявили режим «особой ситуации» в стране на 48 часов. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на заявление министра обороны Йоава Галанта.
«Министр обороны Йоав Галант объявил „особую ситуацию“ в стране на следующие 48 часов», — говорится в сообщении.
Поводом стало нанесение израильскими военными превентивных ударов по целям шиитского движения «Хезболлах» на территории Ливана.
Кроме того, военно-политический кабинет министров Израиля намерен провести экстренное заседание в связи с ситуацией.
Сейчас в стране приостановлены вылеты из международного аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
Прежде истребители Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана в связи с подготовкой с их стороны ракетного удара.\
Известно, что «Хезболла» уже нанесла ответный удар по Израилю за атаку на пригород Бейрута, выпустив свыше 300 снарядов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что жители сектора Газа страдают от критической нехватки питьевой воды из-за ударов по инфраструктуре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).