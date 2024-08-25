«Хороший вызов для меня»: Кологривый о роли Жириновского

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Сыграть выдающегося политика в новом фильме — непростая задача. Готов ли к ней актер?

Актер Никита Кологривый отреагировал на слухи о том, что ему предложили сыграть в фильме политика Владимира Жириновского. Актер подтвердил, что ему действительно поступило это предложение, правда, его участие в картине пока не подтверждено, да и сценария он не видел.

«Я дал согласие, но еще не видел сценария. Мне кажется, обратили внимание на мои интервью, на мои какие-то высказывания в чем-то откровенно дерзкие. И я думаю, что идея возникла где-то на тех уровнях. Я знаю, что сейчас над этим проектом ведется работа», — отметил знаменитость в одной из программ на федеральном канале.

Актер добавил, что он очень хотел бы сыграть политика, ведь видит сходства с ним и считает его умнейшим человеком.

«Считаю, что это хороший вызов для меня. Думаю, что пока, наверное, это самый интересный политик, которого бы я хотел сыграть. Все-таки он образованнейший был человек, историк», — сказал Кологривый.

Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Он скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Жириновский прославился не только как яркий спикер, превращающий свои выступления в настоящие шоу, но и как вдумчивый политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие проекты актер Никита Кологривый считает лучшими.