Рай не в шалаше: Кудрявцева не готова понизить уровень жизни ради мужчины

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Телеведущая призналась — она очень любит комфорт и делать шаг назад в своей жизни не собирается ни ради какого мужчины.

Телеведущая Лера Кудрявцева не согласилась с фразой «с милым рай и в шалаше». Она заявила, что не станет опускать свой уровень жизни ради возлюбленного. Об этом она заявила на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе» в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Я комфорт люблю. Я всю жизнь работаю, привыкла к определенному комфорту, но это не говорит, что я должна опускаться. Я должна, наверное, своего мужчину стараться поднять к комфорту. Зачем делать шаг назад. Не в деньгах счастье, но деньги нужны для комфорта», — сказала телеведущая.

Кроме того, телеведущая поделилась мнением о том, что в паре мужчина должен, к примеру, оплачивать счет на свиданиях. По словам Кудрявцевой, если он зарабатывает меньше женщины, то чек можно разделить, но если одинаково, то безусловно именно представитель сильного пола должен платить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько платили участникам реалити-шоу «Дом-2».