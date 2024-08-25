«Ничего плохого»: как певец Хабиб справляется с казусами во время выступлений

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Артист признался — и с опытными певцами случаются неприятные истории во время работы. Главное, не стесняться устранять их.

Певец Хабибрахман Шарипов, более известный как Хабиб, как и многие коллеги частенько сталкивается с казусами во время выступлений. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе» он рассказал, как относится к ним.

«Бывает такое, конечно, когда включается не та фонограмма. Ты говоришь об одной песне, а звукорежиссер ставит другую песню. Конечно, лучше все это заново сделать, потому что люди-то — они подготовились уже... Поэтому, если артист останавливает, ничего плохого в этом не вижу. Наоборот артист хочет, чтобы это было правильно и классно, как он задумал. Почему бы и нет», — сказал певец.

К слову, до начала творческой карьеры Хабиб служил в полиции — был экспертом-криминалистом. Своим звездным стартом сам он считает исполнение кавер-версии песни Quest Pistols «Ты так красива», которую певец выпустил еще в 2011 году. В Москву Хабиб переехал в 2018 году, чтобы принять участие в музыкальном шоу на одном из федеральных телеканалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у певца и телеведущего Вячеслава Макарова свело челюсти на концерте.