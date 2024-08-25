«Могут наказать как исполнителя»: французский юрист оценил шансы Дурова

Фото, видео: www.globallookpress.com / lukomore. org; 5-tv.ru

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Адвокат Ален Дюфло считает, что у основателя Telegram есть шансы избежать максимального срока наказания.

Основателя Telegram Павла Дурова, которого накануне задержали и арестовали в парижском аэропорту Ле Бурже, могут наказать как исполнителя преступления. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru заявил французский адвокат Ален Дюфло.

Как пояснил адвокат, во Франции бизнесмена обвинили в том, что он стал соучастником в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в мессенджере. То есть речь не идет о прямой причастности.

«По французскому законодательству, по крайней мере, теоретически, подлежит такому же наказанию, как и исполнитель. И эти наказания, конечно, зависят от состава преступления. Все эти правонарушения можно классифицировать как уголовные преступления», — объяснил Дюфло.

При этом, как уточнил адвокат, Дуров якобы заранее знал о том, что его во Франции намерены задержать и арестовать. Тем не менее все же вылетел из Азербайджана и прибыл в желаемый пункт назначения.

Теперь же Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Это максимальный срок согласно французскому законодательству. Но не факт, что предприниматель получит его.

«20 лет — это тот срок, который он, по крайней мере, теоретически, может получить. Но я говорю теоретически, потому что на практике суды обычно проводят различие между главным преступником и соучастниками. Теми, кто помогал, поддерживал и так далее», — добавил адвокат.

После ареста Дурова ожидает два пути: или прокурор попросит заключить его под стражу, то есть в тюрьму, на тот срок, который потребуется для расследования, или его отпустят под подписку о невыезде из страны.

«Поскольку Дуров живет большую часть времени в Дубае и в ряде других стран, в том числе в Азербайджане, он может бежать из Франции. Поэтому велика вероятность того, что прокурор и, соответственно, суд оставят его под стражей», — подытожил адвокат.

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