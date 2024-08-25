«Помнят, ждут и любят»: SHAMAN призвал Дурова вернуться на Родину
SHAMAN призвал Дурова вернуться в Россию
Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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Накануне основатель Telegram был задержан в Париже.
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, призвал основателя Telegram Павла Дурова вернуться на Родину. С обращением к бизнесмену он выступил в своем Telegram-канале.
«Паш, родной! Свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут», — сказал певец.
Дурова задержали в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета. По данным СМИ, на него во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.
Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом бизнесмен является гражданином Франции и потому не подлежит обмену или экстрадиции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем россиянки бегают по клиникам и ищут биоматериал Павла Дурова.