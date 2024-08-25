Зрелищный, но пустой: в США прошел съезд демократов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeremy Hogan; 5-tv.ru

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В ходе конвента была принята новая программу партии, где Украина упоминается один раз, а Россия — 15.

В Америке сделаны большие ставки, ставок больше нет. Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США, ее кандидатуру утвердили на общенациональном конвенте демократической партии, кандидатом в вице-президенты выбран Тим Уолц, губернатор штата Миннесота, самого «белого» региона Америки. Вот такой получился монохромный дуэт.

Конвент проходил в лучших традициях Голливуда: был очень зрелищным, эмоциональным и абсолютно пустым. Приняли новую программу партии, где Украина упоминается один раз, а Россия — 15. В Киеве есть над чем задуматься.

Кандидатка Харрис, конечно представила и свою предвыборную стратегию, но ее можно охарактеризовать одним предложением: за все хорошее, против всего плохого. Да и вообще, она говорила мало, за нее надрывались уже известные партийные звезды типа экс-президентов Клинтона и Обамы, с женами, звезды американского спорта и телевидения. Почему надо голосовать за Харрис? Потому что она — дочь иммигрантов из Индии и с Ямайки и еще улыбается. Отличный довод, надо брать!

Республиканцы не могли не ответить, выкатили расследование аж на 291 страницу про то, как семейка Байденов обогатилась, пока Джо был вице-президентом, стал президентом и так далее.

Вывод: коррупционер и достоин импичмента. Титаническая работа, но — увы -все в молоко. Байден уже не у дел, а скрупулезный документ меркнет на фоне эмоциональных выступлений демократов. Хотя информация там очень любопытная.

Как утверждают республиканцы, Байдены сколотили настоящую шайку во главе с Джо, его младшим братом Джеймсом и сыном Хантером (но он на побегушках).

Подручные устраивали своему «дону» встречи с нужными для их бизнеса людьми, те платили баснословные гонорары, а потом американская государственная машина чудесным образом решала проблемы этих щедрых бизнесменов. Без предрассудков, под крышу Байденов попали граждане Китая, Румынии, Казахстана, Украины и России.

В частности, описаны встречи Джо Байдена с… Еленой Батуриной. Как в любой мафии, в клане Байденов соблюдали конспирацию, по принципу «Написал — сотри, услышал — забудь». В разговорах старались не упоминать Джо Байдена по имени, используя кодовые слова — «председатель» или «брат моего дяди».

Дань разбивали на небольшие транши, которые переводили на счета даже несовершеннолетних внуков президента США. Если победит Трамп, этому компромату дадут ход. Но пока это лишь Дамоклов меч, и для Байдена жизненно важно, чтобы победила Камала. Но в каждой женщине — загадка.

Трамп уверяет, что Камала Харрис на самом деле коммунистка и она развалит Америку. Ленин был уверен, что любую кухарку можно научить управлять государством. Америка, полвека боровшаяся, как никогда близка к выполнению заветов Ильича.