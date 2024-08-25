Враг общества номер один? Уже сегодня Дуров предстанет перед судом Франции

Фото, видео: www.globallookpress.com / lukomore. org; 5-tv.ru

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Предпринимателю грозит 20 лет тюрьмы.

Самая громкая новость дня, которая говорит о том, что началась большая политическая игра. Все французские СМИ сейчас рассказывают, что их спецслужбы в аэропорту Ле-Бурже вечером задержали Павла Дурова прямо у трапа его личного бизнес-джета.

Все произошло в районе восьми вечера по Парижу. И, как сообщают журналисты, уже сегодня Дуров предстанет перед судьей и ему предъявят обвинения. А пока он взят под стражу.

Какие именно, пока доподлинно неизвестно, но юристы в тех же эфирах французских СМИ нагнетают и говорят, цитата: «он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений» и даже называют срок который грозит бизнесмену — 20-25 лет заключения.

Все связывают, естественно, с его мессенджером, с шифрованными сообщениями в Telegram, и c тем, что он якобы отказывался от сотрудничества с французскими силовиками, то есть тем, что все западные спецслужбы не имели доступ и контроля над мессенджером, которым пользуется почти миллиард человек на планете и его аудитория стремительно растет. Только с 2021 года увеличение больше чем на 60 процентов.

Собственно, отказ от сотрудничества, по мнению французских властей, делает Дурова… соучастником незаконного оборота наркотиков, терроризма, мошенничества, отмывания денег, распространения педофильского контента и прочего, прочего, прочего…

В его объектах недвижимости во Франции прошли обыски. Перед судом он престанет как гражданин Франции, с 2021 года у него есть паспорт Пятой республики.

Интересная деталь: в апреле в интервью Такеру Карлсону Дуров достаточно откровенно рассказывал, что знает об охоте западных спецслуб на него и что в команде разработали специальный экстренный план на случай возможного ареста.

История пока странная. Дуров знал, что он объявлен персоной нон грата и последнее время редко путешествовал за пределы Арабских Эмиратов, куда перебрался несколько лет назад. И вот почему-то оказался в Париже…

Одно несомненно — последствия будут громкими. Криптовалюты его мессенджера сразу после новости начали стремительное падение и никак не могут остановиться. Мы будем следить за новостями из Франции.