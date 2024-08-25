Триколор над Нью-Йорком: в России отметили День Государственного флага

Фото, видео: © РИА Новости / Варвара Гертье; 5-tv.ru

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Праздник был учрежден 30 лет назад.

Триколор над Нью-Йорком — стал символическим подарком ко дню российского флага. Ровно 30 лет назад был утвержден этот государственный праздник и в истории этого символа современной России отражается многовековая, сложная история всего нашего государства. Появление триколора было связано с необходимостью противопоставить символ новой России красному флагу советского союза. Под триколором Ельцин на танке защищал Белый Дом и десятки тысяч людей в едином порыве его поддержали и утвердили сначала на митинге, а потом процессуально — триколор. Причем если уж быть точным, то изначально полосы были белого, голубого и алого цвета и лишь в 1993 году их заменили на более насыщенные, исторически корректные синий и красный. И такому сочетанию более 300 лет.

Первый триколор был поднят на первом российском корабле «Орел» еще в конце 17 века, правда не провисел и года. «Орел» сгорел в пучине восстания Степана Разина вместе с триколором. Потом он был штандартом Петра, потом снова забвение на десятилетия, потом опять государственный символ и опять забвение на 80 советских лет. И все же эти цвета, означающие свободу, простор, кровь, пролитую за Отечество, сохранились в нашем культурном коде на века. После Крымской весны, а особенно с началом СВО триколор стал истинным символом независимости. Прежде всего, идеологической.

Не от советского наследия, как задумывалось в 1990-е, а от идолопоклонства перед звездно-полосатым лже-кумиром.

Российские артисты, среди которых Александр Маршал, Олег Газманов, SHAMAN (Ярослав Дронов), Александр Ф. Скляр и, конечно, сам Николай Расторгуев выпустили совместный клип на патриотическую песню группы «Любэ» «За тебя Родина-Мать», где главный герой — российский флаг.

Эту песню продюсер Игорь Матвиенко написал в преддверии сочинской Олимпиады, на которой российский флаг чаще других взмывал победно вверх. Но вот прошло десять лет и строчки из песни звучат уже по-другому, применительно не к спортивным баталиям, а к боевым действиям, где наши бойцы стоят до конца за Родину-Мать. За честь. За свободу. За правду. И триколор развевается наравне с красным флагом, флагом победы. Время все расставляет по своим местам.