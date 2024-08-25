Россия, Мали, Буркина Фасо: Запад оправдывает терроризм в разных точках планеты

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Вторжение в Курскую область квалифицировано как акт терроризма.

Напомню, что вторжение в Курскую область квалифицировано как акт терроризма.

В современной истории России, к сожалению, террористических атак было большое количество, но самая страшная, самая бесчеловечная была в Беслане ровно 20 лет назад, когда террористы захватили в заложники целую школу. От их рук погибли 334 человека, из них 136 — дети.

На этой неделе президент во время своих поездки по Кавказу посетил Северную Осетию. Возложил цветы к мемориалу на кладбище Беслана, где похоронено большинство жертв той страшной атаки и объяснил, как связаны Курск и Беслан. И это была «подсказка» о том, каким будет ответ за вторжение.

«Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную. Они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно. И так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, Новороссии. Но также, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении, в борьбе с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников. В этом не может быть никаких сомнений», — подчеркнул Владимир Путин.

Морально-нравственную, финансовую и военную поддержку украинским формированиям оказывают те же страны и структуры, что в 1990-е и начале нулевых пытались раскачивать Кавказ.

Даже после теракта в Беслане боевикам предоставляли трибуну и оправдывали их действия борьбой за свободу. Яркий пример: интервью Шамиля Басаева, организатора нападения, которое в 2005 году показали и британские и американские телеканалы, где он не скрываясь угрожал новыми терактами по типу Беслана.

Автором того интервью был британский продюсер Ник Стерди, который с 2014 года, то есть с момента госпереворота, много работает на Украине. Но вот незадача, в 2022 году под Сумами попал в автомобильную аварию, пробил голову и с тех пор не у дел. Сейчас судится с BBC, мол, британская корпорация не обеспечила в поездке хорошей машиной. Но русофобского задора не растерял, воюет с Россией в социальных сетях.

Иностранные наемники в числе террористов

Место Стерди заняли другие, уже немецкие, американские и итальянские журналисты потянулись в захваченную ВСУ Суджу, закрывая глаза на расстрелянные машины мирных жителей, на трупы на обочинах, поддерживая «украинских борцов за свободу».

В их объективы не попадают и иностранные наемники, которые прямо воюют в рядах ВСУ. Точно также, как на рубеже столетий воевали на стороне боевиков. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков продолжит тему.

Американский броневик пересекает границу Украины с Россией: патронов с запасом, водитель даже не притормаживает, судя по всему, он точно знает, куда ехать.

Американские военные уже даже не скрывают, что воюют за ВСУ на территории России. Это фото они выложили сами. Наемники из ЧВК Forward Observations Group позируют на фоне броневика.

ЧВК FOG — это не обычные наемники. Спецы из бывших «рейнджеров», «морских котиков» и спецназовцев «Дельты». Полсотни хорошо подготовленных «горячих голов» с холодным рассудком и сомнительным военным прошлым. Обучали «азовцев», готовили провокации с использованием химического оружия в Одессе.

«То, что представители американских компаний засветились на территории России, показывает, что в эти дни на нас брошено все, что можно», — сообщил эксперт российского военно-исторического общества Александр Макушин.

В Пентагоне уже перестали заботиться об имидже. Риторика «мы вообще ни при чем» резко изменилась. Теперь публично рассуждают о долгосрочных перспективах украинского вторжения.

«Что касается операции в Курске то, как я уже говорил, она явно заставила россиян напрячься с ответными мерами…» — заявил спикер пентагона Патрик Райдер.

Вторжение в Курскую область готовили по меньшей мере четыре страны НАТО: США, Великобритания и Польша и Германия. И это не какие-то ДРГ, полноценные интернациональные батальоны.

«Я думаю, что сейчас в Курской области около двадцати процентов наемников среди украинских военных. У них разные цели: кто-то работает за деньги, но большая часть исповедует свою религию — нацизм», — уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Спонсоры те же

Меценаты террора десятилетиями действуют по одному и тому же сценарию. Точно так же спецслужбы США «взращивали» бандподполье в Чечне. На стороне боевиков воевали «прикормленные» штатами точно такие же наемники.

Радикальная террористическая организация УНА-УНСО*, на Украине ее считают политической партией, в России по решению суда признана экстремистским сообществом, впервые громко заявила о себе во время первой чеченской кампании. На стороне боевиков тогда сражались тысячи украинцев.

Запрещенная УНА-УНСО активно помогала террористам и во Вторую Чеченскую.

В августе 1999 боевики под началом Шамиля Басаева и Хаттаба атаковали Ботлихский район Дагестана, за них сражались больше 300 украинцев.

Российские десантники разбили боевиков на подступах к Ботлиху, наемники, сражавшиеся на стороне Басаева, деньги так и не получили, тот расплатился с ними фальшивыми долларами.

«Террористическое подполье — это было место для людей, которые действительно в любой момент готовы умереть», — сообщил военный эксперт, автор книги «Чеченская война» Евгений Норин.

Киевский режим даже в этом повторяет террористов.

Везде обман

Наемники, которые едут на Украину за деньгами, в итоге остаются ни с чем. В рядах ВСУ колумбиец Анхель Карденас Монтилья не продержался и двух месяцев: сдался в плен при первой же возможности.

«Мне даже первую зарплату не заплатили. Из-за желания получать такой доход и заниматься чем-то, в чем мы не разбираемся, мы оказались одной ногой в могиле, потому что ВСУ бросили нас», — рассказал наемник Анхель Карденас Монтилья.

Западные кураторы, помимо наемнической армии головорезов и убийц, своими руками «взрастили» и тех, кто, получив опыт в горах Кавказа в 2014 году, взял в руки оружие уже на территории своей страны.

Будущий депутат Верховной рады Олег Тягнибок, лидер запрещенного «Правого сектора» Дмитрий Ярош — все они в девяностых воевали на стороне боевиков под командованием небезызвестного Александра Музычко. А будущий премьер Украины, Арсений Яценюк, лично участвовал в пытках и расстреле российских солдат, за что даже был награжден высшей наградой Джохара Дудаева «Честь нации». Самого Дудаева на Украине до сих пор боготворят: мемориальные таблички вешают, памятник собираются ставить.

«Дудаев занимался конкретными террористическими атаками и брал женщин и детей в заложники», — заявил ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Впрочем, именно такие полевые командиры боевиков, как и воюющие на их стороне будущие украинские политики, первое время и пользовались благосклонностью своих западных кураторов. Джохар Дудаев в 1992 ездил в США на встречу с политическими элитами.

А террорист Басаев даже давал интервью на американском телевидении. Будущий премьер Арсений Яценюк в свое время тоже здоровался за руку и с Бараком Обамой, и с Энтони Блинкеном, но его время безвозвратно ушло. Одного из предводителей Майдана использовали и выбросили из большой политики, а Шамиля Басаева, тоже ставленника США, ликвидировали российские спецслужбы.

Благосклонность США — величина крайне непостоянная, политический маятник качает из стороны в сторону в зависимости от обстоятельств. В 2015-м конгрессмены назвали «Азов»**, это цитата, «омерзительными неонацистами», а в сентябре 2022-го они же, как ни в чем не бывало, сами встречались с радикалами в главном зале на Капитолийском холме.

Киевский режим в лице Зеленского уже третий год тоже зовет всех на войну против русских. О том, что с ними произойдет дальше Киев недипломатично умалчивает.

В марте 2022 гиперзвуковые ракеты «Кинжал» ликвидировали более ста таких на Яворовском военном полигоне под Львовом.

Уже в мае 2024 все тот же учебный полигон попал под повторный российский удар. Около трехсот погибших иностранцев, которые даже не успели побывать на передовой, а значит так и не получили свои деньги.

У наемников, которые сейчас сражаются за ВСУ в Курской области, гораздо больше шансов повторить их судьбу, чем озолотиться.

Руки дошли и до Африки

Не мы одни чувствуем этот террористический душок от Киевских формирований. Три африканские страны: Мали, Нигер и Буркина Фасо, обратились в Совбез ООН с требованием принять меры против Украины, за ее вмешательство в дела этих государств и поддержку террористических формирований.

Собственно, представитель ГУР похвастался, что Украина предоставила информацию и не только повстанцам, которые в конце июля атаковали колонну малийской армии с прикомандированными к ней российскими бойцами африканского корпуса.

Он, правда, умолчал, что среди повстанцев каждый второй симпатизирует запрещенной Аль-Каиде**.

Но зато французские журналисты раскопали, что Украина тренирует этих «борцов за свободу» причем на своей территории. Кстати, после этого Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Киевом.

Украина становится посредником для грязной работы в интересах третьих стран. Французам же неудобно самим напрямую тренировать террористов для войны в своих бывших колониях, а так, если что, это не мы — это Киев.

С Чечней не вышло

Точно такое же прикрытие было и во время работы западных спецслужб по Кавказу, если что — это не мы — это борцы за свободу, или это Турция, или Грузия. Когда нет этого вмешательства извне, конфликты решаются гораздо быстрее.

Пример тому — Чечня, которую все 1990-е натравливали на Москву. Но, что мы видим сейчас, Грозный — образцово показательный город, а чеченцы сражаются в рядах российской армии. Более того, в Гудермесе создан единственный в России университет спецназа, где готовят бойцов экстра-класса. Владимир Путин на этой неделе проинспектировал это учебное заведение.

«Они готовы выполнить любой ваш приказ», — напомнил глава республики Рамзан Кадыров.

«Вы тоже, я знаю», — ответил президент.

«Я — всего лишь пехотинец», — подтвердил Кадыров.

«Мы все — пехотинцы Родины, по большому счету, мы все. В этом смысле в одинаковом положении. Удачи вам ребята. Спасибо!» — заключил Путин.

* — признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

** — запрещенная в России террористическая организация.