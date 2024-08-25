Потери ВСУ в Курской области превысили 5,5 тысяч человек

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Российские войска вытесняют неприятеля с российской территории.

Киев вынужден гнать новые резервы, по которым отрабатывает наша авиация. Так в Сумской области уничтожен пункт управления и склад с вооружением 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, это что называется элита элит. Вооружена исключительно НАТОвской техникой, подготовлена НАТОвскими инструкторами.

47-ю бросали в контрнаступ в прошлом году, она была разбита наголову и долгое время находилась на восстановлении и вот ее решили похоронить окончательно в Курской земле. Группировка вторжения, как чемодан без ручки — выкинуть жалко, а тянуть это бремя Киеву все дороже.

Ситуация в приграничье

За минувшую неделю ВСУ не смогли продвинуться вглубь территории. Штурмы наших позиций в районе Коренево, Мартыновки, Русской Конопельки безуспешны. По скоплениям живой силы и техники бьет артиллерия и авиация. В том числе, с помощью самых мощных из имеющихся в арсенале трехтонных бомб, которые поражают все в радиусе 300 метров.

Несмотря на то, что продвижение врага остановлено, из восьми приграничных районов и города Льгов Курской области продолжается эвакуация населения. Там проживало 152 тысячи человек, из них более 130 тысяч уже выехали.

Ситуация на контроле у президента

Сегодня в одном из командных пунктов Министерства обороны Владимир Путин встретился с руководством Генштаба, а также заслушал по телефону доклады командующих отдельных группировок войск.

В четверг было совещание по гражданской проблематике приграничья. Противник готов на откровенные безумства и ставит под угрозу безопасность Курской АЭС.

«Противник пытался сегодня ночью наносить удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — сказал Владимир Путин.

Для защиты трех приграничных областей, как заявил министр обороны, созданы три войсковые группировки: «Белгород», «Брянск» и «Курск».

В четверг диверсанты попытались устроить рейд в Брянскую область, но были отбиты. За ситуацией в зоне КТО следит корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

В Курской области ракетная опасность сохраняется и сейчас, лучше всего найти укрытие. И так практически в каждом прифронтовом городе. ВСУ каждый день проверяют на прочность нашу систему ПВО.

Морпехи 810 бригады черноморской флота устраивают настоящую охоту на мобильные группы ВСУ. Итог: разбитая НАТОвская техника догорает в оврагах, вокруг разбросано западное вооружение и тела тех, кто думал, что в Курской области их ждет легкая прогулка, как им обещали начальники в Киеве.

Убийцы и мародеры

На следующих кадрах — первые часы вторжения националистов. Боевики двигаются небольшой группой вдоль дороги и ведут беспорядочный огонь по жилым домам из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Грабить и убивать мирных жителей боевикам Киев не просто разрешил, отдал приказ.

«Мародерничать, мирных жителей убивать. Все, что можете, забирайте», — сообщил пленный Николай Кононенко.

Теперь все чаще в их роликах подбитая техника, а вместо бравых нацистских товарищей — неподвижные тела, перемотанные синей изолентой. Те боевики, кому посчастливилось попасть в плен, уже переосмыслили происходящее и просто рады, что остались в живых.

«Если подумать, то с самого начала было понятно, что это нереально… Нас же всех разбили», — рассказал пленный Денис Попов.

Новое реалити-шоу

Но сворачивать медиа-акцию Киев пока не планирует, нет приказа из Вашингтона. Судя по новостной повестке, для американцев это очередное реалити-шоу за счет жизней тысяч украинцев. Вот так на CNN восхищались «подвигами» киевских боевиков вначале вторжения ВСУ.

«Они устроили ту битву, в которой русские снова пали ниц. То, что мы видим сейчас, это колоссальный успех украинцев», — уверен военный аналитик Джейм Маркс.

Откровенное восхищение украинскими националистами и равнодушие по поводу жертв среди мирного населения.

«Прошел танк, шли три шеренги в песочной форме, потом мне парни сказали, что это были поляки. Стреляли по домам. Стоял один идиот на танке и прям бил по домам. На конце деревни потом ребята мне сказали, что убили мужчину и женщину», — сообщила Валентина Борисова.

Валентину Егоровну в последний момент спасли наши разведчики. Свыше ста тысяч жителей области были эвакуированы из зоны боевых действий. Большинство выбиралась под огнем противника. Сотни людей ранены, среди них старики и дети. Алексей Залозных успел вывезти десять человек, три раза возвращаясь в обстреливаемый поселок.

«Проезжал вчера, людей вывозил, между минами проскакивал. Считайте, что по минам ехал, в сантиметрах», — рассказал Алексей Залозных.

Эвакуация продолжается

К детям в ПВР особое внимание, родители, как могли, успокаивали, но забыть такое нельзя.

Новые переселенцы приезжают практически ежедневно. С собой, как правило, только документы. Это все, что смогли взять во время спешной эвакуации.

Это крупнейший ПВР в Курской области, сейчас здесь находятся около 500 человек. Чтобы разместить всех эвакуированных, он был создан на базе крупного супермаркета.

Переселенцы понимают, что нужно запастись терпением, работы у наших военных еще много. Противник пытается подтянуть резервы и закрепиться, но главное, что основной удар ВСУ отбит.

«У ВСУ кончаются люди, а у России, по-видимому, вообще нет никакой проблемы», — сообщил эксперт США Ник Пэйтон Волш.

Риторика западных СМИ по отношению к России начала постепенно меняться, а деяния Украины вызывают вопросы.

«Изначально не ясно, почему Зеленский преподнес такой сюрприз, но эта ситуация заставила нас задать много вопросов», — заявила экономист Ребекка Хардинг.

Сейчас главная задача: спасти людей и зачистить южные районы области.

Обмен пленными

Бои в приграничье идут ожесточенные. Сегодня при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов произошел обмен пленными. Домой с подконтрольной Киеву территории возвращены 115 российских военнослужащих, защищавших Курскую землю. Сначала они были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинская помощь, они позвонили родным. Соответственно, и Киеву вернули 115 человек, некоторые из которых были пленены еще в феврале 2022 года.

Смерть Евгения Шишова

В Выборге похоронили Евгения Шишова, актера который запомнился зрителям «Пятого канала» по работам в сериалах «Великолепная пятерка», «Свои», «Крепкие орешки» и других.

Мужественный, спортивный, уверенный в себе, он воплощал на экране образы как силовиков, так и тех, кто был по ту сторону закона.

В феврале этого года он пошел добровольцем в армию, заключив контракт с Министерством обороны. В соцсетях передавал приветы с передовой. Последний пост — от 31 июля.

Как сообщили родным, Евгений погиб 9 августа, отражая вторжение ВСУ на Курскую землю. У него остались жена и 14-летняя дочь.

Западные кураторы

Операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

Боевиков обучали в Британии и Германии, а прямо сейчас их действия координируются западными инструкторами и снабжаются развединформацией с НАТОвских спутников. При этом официально ни один западный лидер не поддержал вторжение ВСУ.

Разве что Боррель, главный евродипломат, косвенно признался в соучастии, мол ЕС — часть игры. Следовательно, погибшие и оказавшиеся в заложниках жители курщины — это пешки в игре. Так что ли получается?

Боррель заявил, что вторжение не повлияет на процесс вступления Украины в ЕС. Но все его слова надо ставить под сомнение, Боррель в ноябре уходит со своего поста. А со следующего года Германия, а это главный европейский спонсор Киева, намерена сократить поддержку Украины. У самих денег не хватает.

Олаф Шольц, осторожно намекнул, что операцию в Курской области пора бы уже сворачивать, ну либо так ему пообещали в Киеве. Впрочем, об истинных планах ВСУ в Курской области, судя по всему, не знают даже их покровители. И все смотрят на Москву. Какой будет ответ за Курск?

Западная пресса уже устала пугать ядерными ударами, причем одной Москвы им уже мало, по «утекшей» в прессу достоверной информации, США готовятся к тройной угрозе со стороны России, Китая и Северной Кореи.

Ответ за Курск, конечно, будет и все причастные понесут суровое наказание, как заявил российский посол в Вашингтоне, но только западные «специалисты» не в том направлении думают. Возмездие не обязательно должно прилететь на крыльях ядерных боеголовок.