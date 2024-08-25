МИД РФ начал действовать, как только стало известно о задержании Дурова

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Посольство РФ во Франции предприняло необходимые шаги даже без обращения представителей основателя Telegram.

В МИД РФ объяснили 5-tv.ru, что дипломатическая работа в связи с задержанием Павла Дурова началась сразу после поступившей информации об инциденте, задолго до обращения представителей Госдумы и без запроса представителей находящегося под стражей предпринимателя.

«В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена. Дипломаты начали эту работу задолго до обращения Даванкова (вице-спикера Госдумы РФ. — Прим. ред.)», — уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владислав Даванков призвал главу МИД страны Сергея Лаврова вмешаться в ситуацию с задержанием предпринимателя Павла Дурова. Парламентарий отметил, что правоохранительные органы Франции считают Дурова причастным к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за «отсутствия модерации и сотрудничества с представителями закона» у Telegram. Даванков напомнил, что мир не знает ни одного мессенджера, где такие нарушения не происходит, однако никто не арестовывает и не сажает их владельцев.