Задержание Павла Дурова в парижском аэропорту: что известно к этому часу

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Durov

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Ближайшие 20 лет основатель Telegram может провести в местах лишения свободы.

Предприниматель Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже. Об этом сообщали французские журналисты. Основателя Telegram задержали на выходе из частного джета, а после арестовали. О причинах и реакции официальных и публичных лиц — в материале 5-tv.ru.

Как задерживали Дурова

Дурова задержали в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета. В тот момент с ним рядом находился личный телохранитель. Во Францию Дуров прилетел из Азербайджана также в компании некой женщины, личность которой журналистам установить пока не удалось.

По данным СМИ, на него во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом бизнесмен является гражданином Франции и потому не подлежит обмену или экстрадиции.

Почему Дурова задержали?

Как рассказали журналисты телеканала TF1, основная претензия французских властей к Дурову — это зашифрованные сообщения в мессенджере, который он разработал. Кроме того, арестовали бизнесмена и из-за отсутствия желания сотрудничать с правоохранителями, что делает его соучастником, к примеру, незаконного оборота наркотиков и прочих тяжких преступлений. Среди них: терроризм, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, публикация незаконного контента.

Что случилось с криптовалютой Toncoin

Стоимость криптовалюты Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, снизилась более чем на 15% после новостей об аресте Дурова во Франции. По данным на 00:25 по московскому времени, стоимость криптовалюты достигла отметки 5,9 долларов.

Реакция официальных и публичных лиц на арест Дурова

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас с иронией прокомментировал заключение под стражу Дурова. В своем Telegram-канале сенатор осудил действие французских властей.

«Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», — написал Клишас.

Американский журналист Такер Карлсон назвал арест Дурова во Франции предупреждением всем владельцам платформ.

«Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его. Это живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», — написал журналист в социальной сети.

Как сообщили 5-tv.ru в МИД РФ, посольство РФ во Франции сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова. При этом представители основателя Telegram в диппредставительство пока не обращались.

Мемы после ареста Дурова

В поддержку бизнесмена мессенджер, созданный Дуровым, запустил хештег #FREEDUROV. Среди поддержавших каналов есть и так называемые каналы- «миллионники».

Кроме того, после ареста Дурова в сети стали распространяться мемы, с юмором описывающие инцидент и его последствия. Пользователи пишут, например, что все наследники предпринимателя (а Дуров говорил, что, так как он является активным донором спермы, детей у него по всему миру может быть очень много) объявили марш справедливости и выдвинулись в сторону французской столицы.

«Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться», — сказал голос за кадром в шуточном видео.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем россиянки бегают по клиникам и ищут биоматериал Павла Дурова.