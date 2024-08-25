В Госдуме просят Лаврова вмешаться в ситуацию с Дуровым

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле Бурже.

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков призвал главу МИД страны Сергея Лаврова призвать Париж к ответу в связи с задержанием предпринимателя Павла Дурова. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Даванков уверен, что заключение Дурова под стражу носит определенно политический характер и почти наверняка станет инструментом для получения доступа к личной информации многих пользователей Telegram.

«Правоохранительные органы считают Дурова причастным к „обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству“ из-за „отсутствия модерации и сотрудничества с представителями закона“ у Telegram. Мир не знает ни одного мессенджера, где такие нарушения не происходит. Но почему-то никто не арестовывает и не сажает их владельцев», — отметил вице-спикер Госдумы.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы возможные причины задержания Дурова в аэропорту, из-за которых предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы. Во Франции уверены, что на протяжении долгих лет именно Telegram был главной платформой для организованной преступности.