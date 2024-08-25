Путин поздравил горняков с профессиональным праздником

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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В регионах, где эта отрасль является одной из ключевых, День шахтера считают «вторым Новым годом».

Президент России Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. В своем обращении он отметил стойкость, упорство и сильный характер тех, кто решил посвятить свою жизнь этой нелегкой работе.

«Мы чествуем сегодня всех, кто выбрал для себя профессию проходчиков, горнорабочих, машинистов электровозов и подъемников, маркшейдеров, горноспасателей, мастеров-взрывников, горных инженеров и представителей других шахтерских специальностей — тех, кто посвятил себя исключительно важному делу, требующему выдержки, стойкости и готовности в любую минуту прийти на помощь товарищу», — отметил глава государства.

Путин добавил, что более 150 тысяч человек сегодня принимают поздравления в разных регионах, где отрасль — одна из ключевых в экономике и жизни в целом. Особое место среди них занимает Кузбасс, где добывается более половины всего российского угля.

«Всем известен сильный, прямой, упорный шахтерский характер, достоинство рабочего человека, который уверен, что именно его труд — главный путь к повышению благосостояния семьи, города, родной страны», — сказан Путин.

Отдельно российский лидер обратился к семьям горняков, без поддержки которых заниматься таким сложным делом было бы в разы труднее. Ведь отрасль связана с большими рисками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории и традициях Дня шахтера.