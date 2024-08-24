До 20 лет тюрьмы: названы возможные причины задержания Дурова в аэропорту
TF1: основателю Telegram Дурова задержали за зашифрованные сообщения
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Durov
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Теперь основателю Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.
Создателя Telegram Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле Бурже и предъявили обвинение в соучастии в страшных преступлениях. Что именно инкриминируют бизнесмену сообщил местный телеканал TF1.
Как рассказали журналисты, основная претензия французских властей к Дурову — это зашифрованные сообщения в мессенджере, который он разработал. Кроме того, арестовали бизнесмена и из-за отсутствия желания сотрудничать с правоохранителями, что сделало его соучастником, к примеру, незаконного оборота наркотиков и прочих тяжких преступлений. Среди них: терроризм, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, публикация незаконного контента.
«На протяжении многих лет это (мессенджер — Прим.ред) стало платформой номер один для организованной преступности», — отметили журналисты.
Дурова уже поместили под стражу. Теперь бизнесмену может грозить до 20 лет лишения свободы.
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