Почти 18 миллионов: стала известна стоимость лекарства, необходимого Лещенко

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Народный артист РСФСР продолжает упорно хранить молчание о своем здоровье. При этом слухов из-за этого становится только больше.

Лекарство, которое, предположительно, необходимо народному артисту РСФСР Льву Лещенко для лечения редкого заболевания, стоит почти 18 миллионов рублей. Об этом сообщило издание KP.RU.

Пока знаменитость продолжает отмалчиваться на тему своего здоровья, а директор его культурного фонда Андрей Гайдель заявляет, что с певцом все в порядке, чувствует он себя согласно возрасту, на сайте единой информационной системы в сфере закупок журналистами был найден запрос на определение поставщика препарата - того самого, который очень необходим Лещенко для лечения транстиретинового амилоидоза, для некоего пациента.

Заказчиком, обнаружили KP.RU, значится Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы, то есть препарат намерены приобрести за государственный счет. Согласно сайту, лекарство стоит 17 миллионов 972 тысячи рублей. Это цена 12 пачек, которых обычно хватает на год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помогает Льву Лещенко не стареть душой.