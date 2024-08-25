Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие вернулись на Родину

Фото, видео: 5-tv.ru

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Борт прибыл в Москву из Белоруссии.

Российские военные, которых освободили из украинского плена, прилетели в Москву. В аэропорту их встречал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Известно, что самолет прилетел в столицу из Белоруссии. Там российским военным была оказана вся необходимая помощь, как медицинского, так и психологического характера. Оттуда же военные смогли позвонить домой и связаться со своими родными и близкими.

В аэропорту освобожденных встретила также Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека.

«Ребята очень мужественно переносят переезд. И рассказывали очень много трагических историй. Сегодня самое главное — что они дома в России. Им будет оказана самая необходимая помощь», — заявила омбудсмен.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобусы с освобожденными из украинского плена бойцами прибыли в Россию. Обмен 115 наших военнослужащих прошел при посредничестве Арабских Эмиратов. Изначально освобожденные бойцы ВС РФ были перевезены на территорию Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родными.