Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Durov

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Предприниматель прибыл Ле Бурже на частном джете.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже. Об этом сообщают СМИ Франции. Российского предпринимателя задержали на выходе из своего частного джета.

По данным местного телеканала TF1, 39-летнего бизнесмена сопровождал личный телохранитель. Кроме того, вместе с Дуровым в самолете находилась некая женщина, личность которой журналистам установить пока не удалось.

Французский телеканал сообщает, что Павел Дуров прибыл в Париж из Азербайджана и был объявлен в федеральный розыск. По данным СМИ, на него во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции, будет проведен обыск на основании предварительного расследования. В чем обвиняют Дурова и что именно будут искать силовики, пока не ясно.

Также, согласно сообщению TF1, Дуров был помещен под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать детей Павла Дурова обвинила его в изменах.