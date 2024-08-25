«Бездушные твари»: Дворцов высказался об осквернивших могилу «Пухляша» вандалах

Сергей Дворцов сомневается, что у «Пухляша» могли быть недоброжелатели

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Продюсер назвал действия злоумышленников «плевком в душу».

Продюсер Сергей Дворцов высказался касательно акта вандализма на могиле танцора Дмитрия «Пухляша» Красилова. По его словам, у умершего вряд ли могли быть враги.

«Я скажу как его товарищ, друг. Я ошеломлен тем, что его могилу осквернили. Это плевок в его душу, сердце. Это ужасно. Эти люди — бездушные твари, которые это совершили», — заявил Дворцов в беседе с aif.ru.

Продюсер сообщил о намерении определить личности хулиганов. Сергей Дворцов предположил, кто ими может оказаться.

«Скорее всего, просто вандалы, возможно, какие-то подростки, которые совершили данный инцидент. Я надеюсь, что он для них обернется в будущем уголовным наказанием», — заявил продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вандалы осквернили могилу «Пухляша» Красилова, сообщила его мама. По словам женщины, неизвестные сожгли ленты и выбросили цветы, не пожалев даже рамку с портретом.