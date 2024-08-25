Население Украины к концу XXI века может сократиться до 10 миллионов человек

Фото: Петренко Степан / ТАСС

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Массовая миграция и падение коэффициента фертильности у женщин грозят украинцам вымиранием.

Низкий уровень рождаемости может привести к сокращению населения Украины до десяти миллионов человек к концу XXI века. К такому выводу пришел украинский экономист Алексей Кущ.

«Население Украины может сократиться до десяти миллионов человек. Прежде всего, в результате миграции и падения коэффициента фертильности у женщин ниже единицы», — написал он в своем Telegram-канале.

Кущ привел официальные данные, согласно которым в 2023 году на Украине родились 187 тысяч детей. Это примерно на 30% меньше, чем годом ранее, когда родились 230 тысяч детей.

Более того, отметил экономист, не исключено, что в данные о 187 тысячах детей вошли рожденные за границей.

«За 20 лет в лучшем случае эта демографическая группа (с учетом падения рождаемости) будет пополнена на 1–1,5 миллиона девочек, которые смогут в будущем достичь фертильного возраста», — указал Кущ.

Академик украинской Национальной академии Элла Либанова ранее предупредила, что затяжной конфликт на Украине рискует вылиться в так называемую «спираль смерти».

По словам эксперта, еще 22 года назад Украина демонстрировала критически низкие показатели рождаемости, а к 2019 году и вовсе заняла самую последнюю строчку по этому параметру в европейском рейтинге.

Теперь боевые действия вынуждают женщин детородного возраста покидать родину, а процесс эмиграции, в свою очередь, пагубно сказывается на численности населения, отметила Либанова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политический аналитик и участник международного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов назвал Незалежную «пустеющей» страной и заявил о стремительном сокращении ее населения.