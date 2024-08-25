Фото: Telegram / Голубь Мира Яна Рудковская / doveoftheworld

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Олимпийская чемпионка на днях вышла замуж за коллегу Макара Игнатова после шести месяцев отношений.

Свадьба фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова, организованная продюсером Яной Рудковской, обошлась молодоженам примерно в 20 миллионов рублей. К таким выводам пришли журналисты издания KP.RU.

По их подсчетам, одно только платье невесты стоило шесть миллионов рублей. Рудковская ранее в своем Telegram-канале рассказала, что наряд был изготовлен в ателье Юлии Прокип, а на его создание ушло 44 метра привезенного из Парижа шелка, 340 часов длилась ручная работа, а потом еще 360 часов — сборка. При этом вес платья составил 15 килограммов, а длина фаты — пять с половиной метра: по числу четверных прыжков, выполненных Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

До девяти миллионов рублей ушло на декор и примерно миллион на фуршет. Еще около миллиона стоили услуги тамады — Влада Сапунова и диджея — Никиты Меньшова. Также не менее миллиона рублей стоили кольца и прочие свадебные аксессуары.

Остальной бюджет торжества разошелся на «мелочи», в числе которых аренда старинной усадьбы «Золотой Лев» в Подмосковье — 270 тысяч рублей, услуги стилиста и кондитеров — вместе около 500 тысяч, а также услуги свадебного агентства — не менее 10% от общих затрат.

На днях стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Александра Трусова и ее коллега Макар Игнатов стали мужем и женой. Церемония прошла в торжественной обстановке, в присутствии близких и друзей.

Отношения спортсменов начались всего полгода назад. Несмотря на это, пара решила узаконить их.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие детали свадьбы Трусовой раскрыла Рудковская.