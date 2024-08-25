Потемнели зубы: Сати Казанова попробовала народный метод повышения гемоглобина

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Беременная артистка поделилась с поклонниками результатами эксперимента.

Знаменитая певица Сати Казанова решила воспользоваться народным методом, чтобы повысить уровень гемоглобина в крови. Об этом беременная артистка рассказала подписчикам в своем личном блоге.

В народной медицине существует необычный рецепт, который обещает выработку хелатного железа в кислом яблоке. Для этого нужно воткнуть гвозди в яблоко, создав «ежа», и оставить его в темноте примерно на неделю. После чего гвозди извлекают, а яблоко нужно съесть.

Казанова, поделившись этой информацией со своими подписчиками, призналась, что решила попробовать этот метод на себе. Правда, она не съела все яблоко, а только две трети.

«Я решилась и скушала-таки яблоко. На вкус ок, есть привкус гвоздей (откуда я знаю этот вкус, не спрашивайте). А потом я и вовсе обнаружила, что зубы и язык сильно потемнели — добрый знак, однако!» — рассказала певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беременную Сати Казанову экстренно госпитализировали.