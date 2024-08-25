«Новый этап»: Ковальчук взяла после свадьбы фамилию Харламова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Однако во время съемок в кино актриса будет использовать прежнее имя.

Актриса Катерина Ковальчук взяла фамилию шоумена Гарика Харламова после свадьбы. Об этом она рассказала в очередном выпуске юмористического шоу.

При этом девушка решила оставить фамилию Ковальчук для актерской карьеры.

«В кино я буду Ковальчук. Это классно, новый этап. Семья — это важно — должна быть под одной фамилией», — заявила Катерина.

Роман Гарика Харламова и Катерины Ковальчук начался на съемочной площадке сериала «Гусар», где они исполняли главные роли. Чувства вспыхнули почти сразу после расставания Харламова с Кристиной Асмус. Слухи о новой пассии комика появились в 2020 году.

В феврале 2024 года пара рассталась, причины разрыва остались тайной. Харламов категорически отрицал наличие у него возлюбленной, отвечая на вопросы о личной жизни. Однако судьба решила иначе: спустя несколько месяцев они возобновили отношения. В апреле 2024 года пара снова появилась вместе на публике, а в мае объявила о помолвке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Дорохов подарил на свадьбу Харламову и Ковальчук.