Морской фестиваль «Паруса мира» стартовал в Калининграде

Фото, видео: АНО «Паруса мира»; 5-tv.ru

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Мероприятие проводят уже второй раз за лето.

Открытие Второго морского фестиваля «Паруса мира» состоялось в Калининграде. Знаменитое парусное судно «Мир» за это лето примет гостей уже во второй раз, чтобы все желающие смогли узнать побольше о жизни моряков.

Мероприятие прошло в морском рыбном порту города. Для детей и взрослых организаторы подготовили специальную музыкальную и спортивную программу. Кроме того, для посещения также доступно уникальное научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», которое прежде применялось в ходе экспериментов по изучению распространения звука в океане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что культовые «Алые паруса» вышли за пределы Невы. В числе гостей были старшеклассники из новых российских регионов. Во время шоу состоялся телемост с Мариуполем, городом-побратимом Петербурга. В Мариуполе также состоялось грандиозное событие — в порт вошла яхта с алыми парусами, как и в Санкт-Петербурге.