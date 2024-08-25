«К баблу»: Панайотов рассказал о внезапной встрече с летучей мышью

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Согласно поверьям, в Китае такое «знакомство» сулит деньги.

Известный российский певец Александр Панайотов рассказал 5-tv.ru о внезапной встрече с летучей мышью. Историю он поведал на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе».

«Недавно, позавчера, вломилась летучая мышь ко мне в окно», — заявил исполнитель.

Однако Панайотов не испугался неожиданной встрече, первой его мыслью было найти в происходящем некий тайный знак — к чему это?

«А вот в Китае это к баблу, к деньгам. Собственно, я считаю, что мы тоже азиатская немножко страна. Поэтому, думаю, ладно — будем жить по китайскому календарю!» — заключил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Панайотов объяснил, чем россияне отличаются от американцев. По мнению артиста, главное различие - в российской любви ко всему: к Родине, к ближнему, к маме, к своей половинке второй, к близкому, к делу, которое ты делаешь. Панайотов отметил, что в США ощущает себя пустым местом.