Два россиянина погибли на сухогрузе у берегов Турции

Фото: www.globallookpress.com / Shadati

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Точная причина их смерти еще уточняется.

В результате несчастного случая погибли два члена экипажа российского сухогруза Navis 2. Традегия произошла у берегов турецкой провинции Балыкесир на западе республики, сообщается в газете Sabah.

Известно, что речь идет о двух мужчинах: 46-летнем Константине Мартынове и 52-летнем Дмитрии Мочалове. Основной версией их гибели считается отравление газом после падения в люк. Однако окончательная причина будет установлена только после экспертизы.

«Погибли предположительно от отравления газом в трюме сухогруза Navis 2, стоявшего на якоре у причала Челеби города Бандырма провинции Балыкесир», — говорится в публикации.

Согласно информации издания, тела погибших уже извлекли из трюма и отправили на судмедэкспертизу.

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