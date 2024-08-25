«В Бене есть тьма»: почему брак Лопес и Аффлека был обречен

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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После двух попыток знаменитости так и не смогли прийти к компромиссу, а теперь и вовсе полностью разорвали контакты друг с другом.

Стремление Дженнифер Лопес спасти брак с Беном Аффлеком оказалось безуспешным именно из-за ее супруга. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источник.

«Та большая любовь, в которую верит Дженнифер, не в ДНК Бена. В Бене есть „тьма“, которую не сможет исправить ни один человек», — заявил собеседник издания.

О «темной стороне» актера ранее упоминала и его бывшая жена, актриса Дженнифер Гарнер. По ее словам, Аффлек сложный человек.

«Я всегда говорила: „Когда его ‚солнце‘ светит на тебя, ты это чувствуешь“. Но когда оно светит куда-то еще, тебе становится холодно. Оно может отбрасывать на тебя довольно большую тень», — делилась Гарнер в одном из интервью.

Слова актрисы подтвердил инсайдер издания. По его словам, часть Аффлека нуждается в одиночестве и не верит, что кто-то может его по-настоящему понять.

Недавно стало известно, что Лопес и Аффлек официально завершили бракоразводный процесс. Бывшие супруги так и не смогли прийти к компромиссу, поэтому развод был неминуем. Более того, пара полностью разорвала всевозможные контакты друг с другом. Они не собирается общаться ни лично, ни даже по телефону.

Аффлек и Лопес стали вновь встречаться в 2022 году. Они поженились в этом же году в Лас-Вегасе, однако уже совсем скоро в их в браке начались проблемы. По мнению инсайдеров, причиной размолвки стала страсть певицы к публичности. По другой версии, проблемы в семье начались из-за измен Аффлека.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Аффлек не пытался сохранить брак с Джей Ло.