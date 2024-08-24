Будет тяжко: украинцев начали морально готовить к «сложной зиме»

Фото: www.globallookpress.com / Peter Druk

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ситуация в стране остается критической.

Зима в этом году для украинцев будет сложнее предыдущей, поэтому стоит быть готовы к трудностям. С таким заявлением выступил министр энергетики Украины Герман Галущенко 24 августа, его слова цитирует «РБК-Украина».

Однако чиновник подчеркнул, что киевский режим попытается всеми силами не допустить такого расклада.

«Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ нанесли удар по гидротехническим сооружениям в Энергодаре. В результате было повреждено водозаборное оборудование, часть города оставалась без воды. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, аварийные и коммунальные службы в кратчайшие сроки ликвидировали очаги возгорания, устранили последствия обстрела и восстановили водоснабжение.