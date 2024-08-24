Автобусы с освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ прибыли в Россию

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Обмен 115 наших военнослужащих на такое же количество боевиков ВСУ прошел при посредничестве Арабских Эмиратов.

Автобусы с освобожденными российскими военными, взятыми в украинский плен в приграничье Курской области, прибыли в Россию. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как автобусы проезжают через пограничный пункт пропуска в Белоруссии. Военнослужащие звонят по телефону родным, сообщая, что с ними все в порядке, они уже на территории родной страны.

Ранее в этот деньстало известно, что Россия вернула 115 военных, которые попали в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Взамен Незалежной были переданы 115 украинских боевиков. Обмен состоялся при посредничестве Арабских Эмиратов.

Изначально освобожденные бойцы ВС РФ были перевезены на территорию Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родными.

Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной в формате 95 на 95 состоялся в июле.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с освобожденными из украинского плена военными.