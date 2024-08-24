Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Президенту также доложили о текущих результатах спецоперации.

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск (ОГВ). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В одном из командных пунктов Министерства обороны Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск», — уточняется в заявлении пресс-службы правительства.

Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии формированиям ВСУ, вторгшимся в Курскую область. Главе российского государства также доложили о нынешних результатах проведения специальной военной операции на Украине.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали более трех тысяч человек.