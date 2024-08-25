«В процессе развода»: Бузову заподозрили в отношениях с женатым мужчиной

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Певица скрывает нового избранника.

Певица Ольга Бузова старательно прячет нового избранника от всеобщего внимания из-за того, что он женат. К такому выводу пришли подписчики артистки в социальных сетях, сообщает 7Дней.ru.

В последнее время Бузова активно демонстрирует состояние счастья и влюбленности. Артистка уже успела показать своего избранника, прикрыв смайликом его лицо и даже намекала на беременность. Такая загадочность вызвала язвительные комментарии интернет-пользователей.

«Так хахаль женат?»;

«Зачем прятать мужика, если он свободен?»;

«Может, в процессе развода сейчас?»;

«Неужели шашни с женатиком? Ну вы же достойны лучшего», — написали комментаторы.

Они также еще одну версию: что у знаменитости, и вовсе, нет никакого бойфренда.

В начале июля популярная артистка понемногу начала приоткрывать завесу личной жизни. Исполнительница хита «Мало половин» стала делиться фотографиями шикарных букетов от таинственного Дмитрия, а после и снимками с самим загадочным ухажером.

А недавно Бузова шокировала общественность, намекнув, что ждет ребенка. К слову, певица уже долгое время мечтает стать мамой. Знаменитость даже однажды признавалась, что сына хотела бы назвать Алексеем, а дочь — Марией. Однако, чтобы это осуществилось, Бузовой рядом нужен достойный мужчина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Дава сделал предложение певице Мари Краймбрери.