«Смотрит на меня и плачет»: Панайотов довел до слез поклонницу на концерте
Панайотов признался, что довел до слез поклонницу на концерте
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Певец признался, что ему нравится дарить людям незабываемые эмоции.
Певец Александр Панайотов на недавнем концерте в Саратове довел одну из своих поклонниц до слез. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.
«Я смотрю — девочка плачет в первом ряду. Прямо смотрит на меня и плачет. Я думаю, что такое. Подошел к ней прямо во время концерта. Она не верила своему счастью. Оказывается, моя поклонница», — поделился исполнитель.
По словам Панайотова, именно ради таких моментов стоит выходить на сцену. Артист должен дарить людям не только свое творчество и исполнительское мастерство, но и незабываемые эмоции, считает певец.
«Мне кажется, она запомнит это на всю жизнь. Она потом еще написала пост какой-то в соцсети на эту тему. Мне кажется, такие эмоции тоже нужно дарить. Не только просто петь на автомате, а еще и общаться с людьми, показывать, что ты тоже живой человек из плоти и крови», — рассуждает Панайотов.
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