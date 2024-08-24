Немного промахнулся: Mia Boyka раскрыла детали поцелуя с SHAMAN

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Пошли слухи о романтических отношениях между артистами.

Певица Mia Boyka прокомментировала слова Заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, также известного как SHAMAN о том, что во время музыкальной премии он хотел поцеловать ее в щеку, но промахнулся.

«Да, я слышала об этом, но не видела. Я же спиной стояла», — объяснила исполнительница в беседе с 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе».

Ранее SHAMAN на одной из музыкальных премий поздоровался со своей коллегой, поцеловав ее в шею. Многие издания расценили этот поцелуй как признак романтических отношений между артистами. В тот момент певица как раз показывала свое новое кольцо за 300 миллионов рублей, которое ей мог подарить избранник.

Однако сам Дронов позже опроверг все слухи. По словам артиста, он просто подошел к девушке и «приветственно ее чмокнул». Изначально он хотел поцеловать певицу в щеку, но она резко повернулась. SHAMAN даже не предполагал, что данный момент воспримут в таком ключе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел концерт SHAMAN на Красной площади.