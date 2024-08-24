«Не коллега и не поклонник»: Чеботина призналась, что у нее появился мужчина

Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исполнительница хита «Солнце Монако» после расставания с ЮрКиссом долгое время считалась свободной. Кто же теперь занял место в ее сердце?

Певица Люся Чеботина, недавно расставшаяся с коллегой по сцене Юрием Киселевым (ЮрКисс), снова не одна. О новом бойфренде она проговорилась в общении с корреспондентом 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

«Так получилось, что мы какое-то время общались, потом наши дороги разошлись. Мы тогда не встречались, возможно, по какой-то моей глупости. И спустя год так получилось, что Бог нас снова свел вместе, и вот теперь все хорошо», — призналась певица.

При этом Чеботина старательно избежала того, чтобы озвучить имя возлюбленного. Она лишь дала понять, что он не из числа коллег по сцене или поклонников.

«Есть еще другие люди, я вам хочу, девочки, сказать. Не только из индустрии или поклонники», — ответила певица на вопрос о бойфренде.

Впрочем, фанаты Чеботиной уже провели собственное «расследование» и, кажется, раскрыли личность ее таинственного возлюбленного. Им оказался норвежский футболист Матиас Норманн. Спортсмен оставил под фотографией артистки нежное послание: «Моя девочка». Та же в ответ написала: «Твоя». Однако пока публичного заявления ни от кого из них не поступало.

Также Чеботина рассказала, каким в ее представлении должен быть «принц на белом коне». В первую очередь, заявила певица, это человек, на которого можно положиться, так как доверять кому-либо в нынешнее время тяжело.

«Человек, которому ты можешь доверять, с которым тебе интересно, который понимает тебя, с которым у вас схожее чувство юмора. И человек, который тебя защищает, который может быть твоей каменной стеной, за которой ты можешь спрятаться и чувствовать себя маленькой хрупкой девочкой», — перечислила качества «принца» Чеботина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда звезда 90-х Андрей Губин, по его словам, вернется на сцену.