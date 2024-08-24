В списке есть питон? Люся Чеботина раскрыла свой райдер

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Какие требования у певицы?

У певицы Люси Чеботиной один из самых простых и выполнимых райдеров для организаторов. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru во время международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

«На самом деле мне организаторы всегда говорят, что у меня один из самых стандартных и обычных райдеров. Самый выполнимый», — ответила Чеботина.

Певица не относит себя к тем, кто требует что-то экзотичное или необычное. По ее словам, в списке к организаторам обычно указаны только фрукты, закуски, вода, салфетки и другие необходимые вещи.

«Я знаю, что кто-то пустил утку (слух — Прим.ред.), что у меня есть питон в райдере», — сказала Чеботина.

Сначала она думала, что это шутка, но когда увидела про себя такую информацию, то сильно удивилась, откуда вообще взялись такие сведения.

Чеботина призналась, что слышала о тенденции среди некоторых исполнителей указывать в райдере странные вещи, чтобы проверить, насколько организаторы ответственно подходят к своему делу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец Андрей Губин назвал артистов, чьи песни ему нравятся.