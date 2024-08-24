Состоялась церемония прощания с погибшим в Курской области актером Шишовым

Фото, видео: ВКонтакте / Портфель Генштаба / shtab24; 5-tv.ru

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Артисту было 42 года.

В Ильинской церкви, которая расположена в городе Выборг Ленинградской области, состоялась церемония прощания с актером сериалов Пятого канала Евгением Шишовым. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В начале 2024 года Шишов принял решение отправиться на спецоперацию в качестве добровольца. Последние недели он участвовал в боях в Курской области.

Во время зачистки от националистов одного из сел приграничья Шишов получил тяжелое осколочное ранение. Артист скончался во время эвакуации, ему было 42 года.

Телезрителям Пятого канала актер известен по ролям в сериалах «Свои», «Великолепная Пятерка», «Условный мент» и «Крепкие орешки». На его счету — 19 проектов.

Практически во всех работах Шишов исполнял роли военных, полицейских, героических парней — таким актер и был в реальной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коллеги вспоминают погибшего в Курской области актера Шишова.