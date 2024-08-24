Собирались пожениться: что известно о россиянах, погибших при сходе оползня на Пхукете

Фото: Reuters / Nack Jettanan

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Десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Утром 23 августа на тайском острове Пхукет оползень сошел на поселок с виллами. В результате стихийного бедствия, по последним данным, погибли восемь человек, включая двоих россиян.

«Личности скончавшихся 23 августа в результате оползня на Пхукете россиян — мужчины 1986 года рождения и женщины 1988 года рождения — установлены», — сообщили 5-tv.ru в российском генконсульстве на Пхукете.

Уточняется, что в ближайшее время будет решаться вопрос о передаче тел погибших их родственникам.

Что известно об этой трагедии — читайте в материале 5-tv.ru.

Как произошел сход оползня на Пхукете

Сейчас в Таиланде сезон дождей. Из-за обильных осадков на популярные у туристов районы Карон и Кату сошел крупный оползень, который смел на своем пути автомобили, линии электропередачи, деревья, а также дома с находившимися внутри людьми.

«Это на самом деле все случилось. Он вчера погиб. Это было ночью. Они спали, сошел сель и слез полностью. По идее, они спали в спальне», — рассказала убитая горем женщина в комментарии 5-tv.ru.

Кем были погибшие на Пхукете россияне

Евгений и Екатерина жили на острове на протяжении десяти лет. Ей было 36 лет, ему — 38. Как рассказал друг пары Константин в беседе с aif.ru, месяц назад мужчина сделал своей возлюбленной предложение. В ближайшее время они собирались пожениться.

По словам собеседника, он, фактически, является очевидцем смерти пары, поскольку, как он утверждает, в момент трагедии разговаривал по телефону с невестой.

«Все произошло в пять утра. Катя была на связи — мы общались по телефону. Вдруг послышался страшный грохот. И в момент, когда у нас снесло парковку с байками, она перестала отвечать, у них этим оползнем снесло спальню», — рассказал Константин.

Какие еще разрушения остались после оползня на Пхукете

Как мы уже говорили ранее, в результате схода оползня погибли восемь человек. Среди них двое россиян, три гражданина Таиланда и три гражданина Мьянмы.

На территории схода оползня расположены сотни съемных квартир и отелей. Разрушительное бедствие снесло 250 домов, а десятки человек числятся пропавшим без вести. Список погибших может увеличиться.

Что сейчас происходит на Пхукете после схода оползня

Погода на тайском острове нормализовалась, ливни прекратились. В некоторых пострадавших районах нет воды и электричества, экстренные службы разгребают горы мусора и разыскивают пропавших людей.

Тем временем туристы продолжают отдыхать, наслаждаясь пляжами и теплом, о чрезвычайной ситуации в правительстве не заявляли.

При этом местный метеорологический департамент призывает не расслабляться. Власти предупреждают о ливнях и неспокойном море в период с 24 по 30 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обрушившаяся во Владивостоке подпорная стена погребла под собой несколько машин.