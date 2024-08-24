Из украинского плена вернули 115 бойцов, захваченных в Курской области

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Взамен киевскому режиму передали такое же количество военнослужащих ВСУ.

Россия вернула из украинского плена 115 бойцов, взятых в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Взамен Украине было передано такое же количество военнослужащих.

Известно, что сейчас наши бойцы находятся на территории Белоруссии — им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Вскоре они будут доставлены домой — в Россию.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

До этого, в июле, Россия и Украина осуществили обмен военнопленными в формате 95 на 95.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пленные боевики ВСУ заявили о желании перейти на сторону ВС РФ.