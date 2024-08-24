«Всех посылаю»: Кудрявцева старается не церемониться с мошенниками
Ведущая Лера Кудрявцева жестко обходится с мошенниками
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
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Телефонные злоумышленники совсем не пугают знаменитость.
Знаменитой телеведущей Лере Кудрявцевой не страшны мошенники — со злоумышленниками у звезды разговор короткий. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.
Не так давно всю страну поразила новость: популярная певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. Они обманом заставили ее продать элитную квартиру в центре столицы, а сами деньги со сделки присвоили себе.
Кудрявцева преступников совсем не боится. В случае чего, она всегда готова указать злоумышленникам дорогу.
«Да я **** (далеко. — Прим. ред.) всех посылаю сразу и все. Я не церемонюсь», — отметила ведущая.
Она также поделилась мнением, что в ситуации с Ларисой Долиной мошенники, судя по всему, действительно использовали сложную схему, обман которой раскрыть затруднительно. И все же из-за участившихся случаев подобного воровства, Кудрявцева старается оставаться внимательной.
«Надо быть просто очень аккуратными и осторожными», — посоветовала телезвезда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы у Ларисы Долиной вернуть элитную квартиру.