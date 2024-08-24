В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Музыка гордых»

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Эта площадка даст возможность молодым и талантливым исполнителям заявить о себе.

Громко признаться в любви своей стране и в гордости за нее уже завтра смогут со сцены более десятка россиян. В Нижнем Новгороде на набережной состоится фестиваль патриотической песни «Музыка гордых». Эта площадка даст возможность молодым и талантливым исполнителям, которые всей душой болеют за страну, заявить о себе. А проверенные временем хиты исполнят уже всем известные группы. Марина Кравцова расскажет, почему такие концерты сейчас особенно важны.

Песня написана в 2015-м, в первые годы войны в Донбассе. «Раненые города» — о героях, тех, кто победил фашизм в 45-м, и о тех, кто воюет с ним сейчас. Эту композицию Мара обычно поет для наших ребят за ленточкой. Уверена, патриотическая песня дает силу, энергию, мощь.

«Патриотическая музыка раскрывает все то самое лучшее, что есть в русском человеке, да, его силу, желание помогать и защищать, сохранять, оберегать, потому что мы всегда ведем любой бой ради мира», — заявила Мара.

Для девушек из группы «Катюша» петь а-капелла в полевых условиях — норма. Свои песни они писали для ребят на передовой, и сценой был кузов «КамАЗа». А сегодня голоса девчонок звучат в эфире федерального радио, они на афише всероссийского фестиваля «Музыка гордых».

«Очень приятно, что-то творчество, которое мы посвятили нашим ребятам, начинает обретать масштабы и будет услышано широкой аудиторией», — рассказала участница группы «Катюша» Нана Хатл.

«Музыка гордых» — трамплин для начинающих исполнителей. Та самая «дорога молодым» на эстраду и большую сцену.

«Это все-таки фестиваль, инициатором которого стала радиостанция. Для того чтобы создать лифт в свой эфир для молодых артистов. Слушатель тоже хочет слышать новые голоса, новые песни. А новые песни, они просто с неба не падают», — заявил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Больше 700 заявок прислали на песенный конкурс со всей страны. Председатель жюри и один из организаторов фестиваля Николай Расторгуев говорит, выискивали настоящие музыкальные жемчужины.

«Патриотический порыв сейчас очень модное слово — беспрецедентный. Я честно не ожидал такого порыва от молодежи. Очень много молодых ребят пытаются что-то сделать, создать. Мы помогаем им в этом. И есть очень талантливые произведения», — рассказал Народный артист РФ Николай Расторгуев.

Наталия Иванова известна в родном Нижнем Новгороде. Мечтает, чтобы ее услышала вся Россия. Мама шестерых детей, женственная и элегантная, с хрустальным голосом, она прошла в финал конкурса.

«Песня — душа России. Она так вовремя, эта песня, она именно в этот момент, когда нашей стране нужно сплочение максимальное», — рассказала певица Наталия Иванова.

Современная патриотическая песня — не только о Родине и ее защитниках, она о русской душе.

«Любовь к близким к своим, к семье — это тоже патриотизм, тем более если песня на русском языке. В этом и есть сила русской культуры, то, что она универсальная и переводимая на другие языки, понятна всему миру», — считает музыкант Олег Чубыкин.

Молодые победители конкурса и именитые артисты: Мара, Ирина Дубцова, Джанго, группа «Любэ» споют на одной сцене 25 августа.

Нижний Новгород — сердце России и культурная столица в 2024-м. Исторический центр города, набережная и точка слияния Волги и Оки. Здесь, в месте, буквально пропитанном великой историей и символизмом единения народа, и зазвучит «Музыка гордых».